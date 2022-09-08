Про це заявили у Букінгемському палаці.

"Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров’ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом", - йдеться у заяві.

Лікарі порадили їй бути під постійним наглядом лікарів. Її Величність зараз у Шотландії, у резиденції Балморал. Туди вже виїхали принци Чарльз і Вільям.

Королева напередодні відклала засідання Таємної ради після того, як лікарі порадили їй відпочити.

6 вересня королева Єлизавета II вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Вона прийняла відставку Бориса Джонсона і призначила прем'єркою Ліз Трасс. Однак наступну зустріч Її Величність відклала через погіршення стану здоров'я. "Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки й думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною",

– написала прем'єрка у твіттері.

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