Про це заявили у пресслужбі Букінгемського палацу, повідомляє The Guardian.

Борис Джонсон склав повноваження перед Єлизаветою II у замку Балморал, що у шотландському місті Абердин.

Одразу після нього резиденцію королеви відвідала Лізз Трасс, яку члени Консервативної партії обрали новою очільницею уряду. Єлизавета II офіційно призначила її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросила сформувати уряд.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.

6 вересня Борис Джонсон в останній промові перед складанням повноважень назвав одним зі своїх досягнень ефективну протидію російському диктатору Володимиру Путіну в агресивній війні проти України.

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