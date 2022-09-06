Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс новою прем'єркою Британії
Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новою прем'єрою Британії Ліз Трасс
Про це заявили у пресслужбі Букінгемського палацу, повідомляє The Guardian.
Борис Джонсон склав повноваження перед Єлизаветою II у замку Балморал, що у шотландському місті Абердин.
Одразу після нього резиденцію королеви відвідала Лізз Трасс, яку члени Консервативної партії обрали новою очільницею уряду. Єлизавета II офіційно призначила її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросила сформувати уряд.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.
- 5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.
- Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.
- 6 вересня Борис Джонсон в останній промові перед складанням повноважень назвав одним зі своїх досягнень ефективну протидію російському диктатору Володимиру Путіну в агресивній війні проти України.
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