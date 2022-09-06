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Оновлено

Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс новою прем'єркою Британії

6 вересня, 2022 вiвторок
14:53
Світ Борис Джонсон

Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новою прем'єрою Британії Ліз Трасс

Про це заявили у пресслужбі Букінгемського палацу, повідомляє The Guardian

Борис Джонсон склав повноваження перед Єлизаветою II у замку Балморал, що у шотландському місті Абердин. 

Одразу після нього резиденцію королеви відвідала Лізз Трасс, яку члени Консервативної партії обрали новою очільницею уряду. Єлизавета II офіційно призначила її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросила сформувати уряд.

  • 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.
  • 5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.
  • Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.
  • 6 вересня Борис Джонсон в останній промові перед складанням повноважень назвав одним зі своїх досягнень ефективну протидію російському диктатору Володимиру Путіну в агресивній війні проти України. 

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Королева Єлизавета
Борис Джонсон
Велика Британiя
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