Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії
У Великій Британії оголосили результати виборів нового прем'єр-міністра й лідера Консервативної партії, який змінить на цій посаді Бориса Джонсона
Переможця оголосив сер Грем Брейді, голова комітету депутатів-торі 1922 року, в Центрі королеви Єлизавети II у Вестмінстері.
Голосування в другому турі виборів між міністеркою закордонних справ Ліз Трасс та ексміністром фінансів Ріші Сунаком Консервативна партія завершила в суботу, 3 вересня.
Після оголошення результатів нинішній очільник уряду Борис Джонсон формально повідомить королеву Єлизавету ІІ про свою відставку.
Переможця офіційно призначить прем'єр-міністром у вівторок королева. Після цього прем'єр почне формувати кабінет міністрів.
Борис Джонсон залишатиметься на посаді до завершення передачі влади.
Елізабет Трасс народилася 1975 року в Оксфорді. Навчалася в Оксфордському університеті, вивчала політику, економіку так філософію. 2010 року стала членом палати громад, через два роки отримала посаду міністра освіти.
В уряді Терези Мей Трасс очолювала міністерство юстиції, згодом стала головним секретарем казначейства. Посаду міністра закордонних справ обіймає з вересня 2021 року.
Ріші Сунак народився в Саутгемптоні, у сім'ї вихідців з Індії. Навчався в Оксфорді й у Стенфордському університеті. В уряді Терези Мей Ріші Сунак обіймав посаду помічника міністра житлово-комунального господарства й місцевого самоврядування.
За прем'єрства Бориса Джонсона Сунак став головним секретарем казначейства, а в лютому 2020-го – канцлером казначейства. Входить до списку найбагатших британців, його дружина є донькою індійського мільярдера Нараяна Мурті.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. Через місяць, на початку серпня, почалося голосування між близько 200 тисячами членів Консервативної партії.
- 20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії. Під час теледебатів претенденти на посаду Джонсона, зокрема, відповідали на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ.
- Ліз Трасс упродовж процесу виборів випереджала за рівнем підтримки Ріші Сунака. Зокрема, її підтримав колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід, а колишня кандидатка на посаду британського прем'єра Пенні Мордонт назвала Трасс "надією-кандидатом", яка "знає, у що вона вірить". У середині серпня, за результатами опитування консерваторів, яке провела соціологічна компанія Opinium серед 450 партійців, які вже визначилися, як голосуватимуть на виборах, за неї були готові проголосувати 61% опитаних, за Сунака – 39%.
- Під час фінальних виборчих теледебатів 31 серпня Ліз Трасс пообіцяла, що в разі обрання лідером Консервативної партії та главою уряду першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.
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