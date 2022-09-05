Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії

Переможця оголосив сер Грем Брейді, голова комітету депутатів-торі 1922 року, в Центрі королеви Єлизавети II у Вестмінстері.

Голосування в другому турі виборів між міністеркою закордонних справ Ліз Трасс та ексміністром фінансів Ріші Сунаком Консервативна партія завершила в суботу, 3 вересня.

Після оголошення результатів нинішній очільник уряду Борис Джонсон формально повідомить королеву Єлизавету ІІ про свою відставку.

Переможця офіційно призначить прем'єр-міністром у вівторок королева. Після цього прем'єр почне формувати кабінет міністрів.

Борис Джонсон залишатиметься на посаді до завершення передачі влади.

Елізабет Трасс народилася 1975 року в Оксфорді. Навчалася в Оксфордському університеті, вивчала політику, економіку так філософію. 2010 року стала членом палати громад, через два роки отримала посаду міністра освіти.

В уряді Терези Мей Трасс очолювала міністерство юстиції, згодом стала головним секретарем казначейства. Посаду міністра закордонних справ обіймає з вересня 2021 року.

Ріші Сунак народився в Саутгемптоні, у сім'ї вихідців з Індії. Навчався в Оксфорді й у Стенфордському університеті. В уряді Терези Мей Ріші Сунак обіймав посаду помічника міністра житлово-комунального господарства й місцевого самоврядування.

За прем'єрства Бориса Джонсона Сунак став головним секретарем казначейства, а в лютому 2020-го – канцлером казначейства. Входить до списку найбагатших британців, його дружина є донькою індійського мільярдера Нараяна Мурті.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. Через місяць, на початку серпня, почалося голосування між близько 200 тисячами членів Консервативної партії.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії. Під час теледебатів претенденти на посаду Джонсона, зокрема, відповідали на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ.

Ліз Трасс упродовж процесу виборів випереджала за рівнем підтримки Ріші Сунака. Зокрема, її підтримав колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід, а колишня кандидатка на посаду британського прем'єра Пенні Мордонт назвала Трасс "надією-кандидатом", яка "знає, у що вона вірить". У середині серпня, за результатами опитування консерваторів, яке провела соціологічна компанія Opinium серед 450 партійців, які вже визначилися, як голосуватимуть на виборах, за неї були готові проголосувати 61% опитаних, за Сунака – 39%.

Під час фінальних виборчих теледебатів 31 серпня Ліз Трасс пообіцяла, що в разі обрання лідером Консервативної партії та главою уряду першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.

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