Про це кандидатка на посаду глави британського уряду заявила під час фінальних виборчих дебатів.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони й далі отримуватимуть повну підтримку Сполученого Королівства, а я знаю, наскільки це важливо для Зеленського й українського уряду. Тож я маю намір якнайшвидше засвідчити це", – пояснила вона.

Трасс також висловила бажання якнайшвидше відвідати Україну на посаді прем'єр-міністерки, хоча відмовилася уточнити, коли може бути організований її візит.

24 серпня Трасс пообіцяла більше ділитися розвідданими про плани РФ, а також про готовність застосувати ядерну зброю.

Станом на 14 серпня, за результатами опитування консерваторів, яке провела соціологічна компанія Opinium серед 450 партійців, які вже визначилися, як голосуватимуть на виборах, вони віддають лідерство Трасс. За неї готові проголосувати 61% опитаних, за Сунака - 39%.

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