Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
Кандидатка на місце лідера Консервативної партії Британії Ліз Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єром
Про це Трасс повідомила на передвиборчих дебатах з Ріші Сунаком.
Ведучий спитав Трасс, що відчуватиме очільниця МЗС, якщо на посаді прем'єр-міністра їй потрібно буде застосувати ядерну зброю.
"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", - заявила Ліз Трасс.
Консервативна партія обирає нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.
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20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу боротьби за лідерство у партії.
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Станом на 14 серпня Ліз Трасс випереджала на 22% Ріші Сунака у боротьбі за посаду нового лідера консервативної партії, який обійме посаду прем'єр-міністра
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