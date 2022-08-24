Про це Трасс повідомила на передвиборчих дебатах з Ріші Сунаком.

Ведучий спитав Трасс, що відчуватиме очільниця МЗС, якщо на посаді прем'єр-міністра їй потрібно буде застосувати ядерну зброю.

"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", - заявила Ліз Трасс.

Консервативна партія обирає нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу боротьби за лідерство у партії.

Станом на 14 серпня Ліз Трасс випереджала на 22% Ріші Сунака у боротьбі за посаду нового лідера консервативної партії, який обійме посаду прем'єр-міністра

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