Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії
Відповідно до результатів п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії участь у виборах братимуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс
Про це інформує Європейська Правда.
Зазначається, що в ході голосування було віддано 387 голосів з 389. При цьому ще два голоси не були зараховані. Результати голосування наступні:
- молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
- колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
- міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).
У результаті цього продовжать боротися за посаду премʼєра Ріші Сунак і Ліз Трасс, адже Пенні Мордонт вибуває з перегонів.
Як відомо, 21 липня британський парламент іде на канікули. Це означає, що за цей час члени Консервативної партії голосуватимуть поштою, аби обрати нового лідера.
Результат оголосять 5 вересня.
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