Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії

Про це інформує Європейська Правда.

Зазначається, що в ході голосування було віддано 387 голосів з 389. При цьому ще два голоси не були зараховані. Результати голосування наступні:

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).

У результаті цього продовжать боротися за посаду премʼєра Ріші Сунак і Ліз Трасс, адже Пенні Мордонт вибуває з перегонів.

Як відомо, 21 липня британський парламент іде на канікули. Це означає, що за цей час члени Консервативної партії голосуватимуть поштою, аби обрати нового лідера.

Результат оголосять 5 вересня.