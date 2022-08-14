Про це повідомляє Reuters.

За результатами опитування консерваторів, яке провела соціологічна компанія Opinium серед 450 партійців, які вже визначилися, як голосуватимуть на виборах, вони віддають лідерство Трасс. За неї готові проголосувати 61% опитаних, за Сунака - 39%.

Консервативна партія обирає нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.

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