Трасс пообіцяла більше ділитися розвідданими про плани РФ
Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс, яка претендує на посаду прем'єр-міністра, сказала, що частіше ділитиметься з громадськістю інформацією спецслужб про плани Росії
Про це пише The Telegraph.
"Як прем’єр-міністр я піду далі, роблячи все можливе – включаючи розсекречення більшої кількості розвідувальних даних – щоб оприлюднити світ ігор Путіна. Мій уряд стратегічно використовуватиме дані розвідки, щоб розкрити спроби кремля підірвати та дестабілізувати волелюбні демократії. Там, де брехня, її викриють, де варварство, ми викриємо", - сказала вона.
За її словами, ситуація в Україні спонукає переглянути підхід до безпеки. Очільниця МЗС пообіцяла, що на посаді прем'єра вона збільшить витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року.
"Наступного року нас чекають важкі часи – особливо з настанням зими – але ми не можемо дозволити собі похитнути в своїй рішучості. Ми вже доводили Путіну неправду своєю силою нашої рішучості і можемо зробити це знову разом з нашими українськими друзями. Це момент для вільного світу, щоб мати мужність своїх переконань, продовжуючи підтримувати Україну", додала Трасс.
- Кандидатка на місце лідера Консервативної партії Британії Ліз Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єром.
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