Трасс пообіцяла більше ділитися розвідданими про плани РФ

Про це пише The Telegraph.

"Як прем’єр-міністр я піду далі, роблячи все можливе – включаючи розсекречення більшої кількості розвідувальних даних – щоб оприлюднити світ ігор Путіна. Мій уряд стратегічно використовуватиме дані розвідки, щоб розкрити спроби кремля підірвати та дестабілізувати волелюбні демократії. Там, де брехня, її викриють, де варварство, ми викриємо", - сказала вона.

За її словами, ситуація в Україні спонукає переглянути підхід до безпеки. Очільниця МЗС пообіцяла, що на посаді прем'єра вона збільшить витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року.

"Наступного року нас чекають важкі часи – особливо з настанням зими – але ми не можемо дозволити собі похитнути в своїй рішучості. Ми вже доводили Путіну неправду своєю силою нашої рішучості і можемо зробити це знову разом з нашими українськими друзями. Це момент для вільного світу, щоб мати мужність своїх переконань, продовжуючи підтримувати Україну", додала Трасс.

Кандидатка на місце лідера Консервативної партії Британії Ліз Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єром.

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