Колишня кандидатка на посаду британського прем'єра Пенні Мордонт підтримала Ліз Трасс

Про це повідомляє Sky News.

"Мордонт оголосила про свою підтримку міністра закордонних справ, коли вона представляла її на останніх конкурсах лідерів консерваторів в Ексетері. Вона назвала Трасс "надією-кандидатом", яка "знає, у що вона вірить", - повідомляє видання.

"Я зробила свій вибір – я знаю, що це важко, тому що мені подобаються обидва кандидати. Я хочу сказати хороше про них обох — ймовірно, саме тому я посіла третє місце. Я бачила достатньо, щоб знати, ким є та людина, на яку я збираюся покластися. І це Ліз Трасс", – заявила Мордонт.

29 липня очільник міноборони Британії Воллес підтримав кандидатуру Трасс на посаду премʼєрки країни.

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