Про це інформує Reuters.

Як відомо, популярність Воллеса значно зросла після його активних дій, спрямованих на допомогу та підтримку України. Його вважали основним претендентом на посаду премʼєр-міністра, яку звільнив Борис Джонсон.

"Я сидів з нею в кабінеті міністрів, на двосторонніх зустрічах і міжнародних самітах. Вона стоїть на своєму. Понад усе вона чесна у своїх висловлюваннях і говорить те, що думає", — повідомив очільник міноборони у Times.

Воллес також назвав Трасс "автентичною" та "прямолінійною".

Як зазначає Reuters, прихильність міністра оборони може мати позитивний ефект на популярність Ліз Трасс.

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