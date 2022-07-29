Очільник міноборони Британії Воллес підтримав кандидатуру Трасс на посаду премʼєрки країни
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, якого вважали фаворитом у гонитві за посаду премʼєра країни, підтримав кандидатуру міністерки закордонних справ Ліз Трасс
Про це інформує Reuters.
Як відомо, популярність Воллеса значно зросла після його активних дій, спрямованих на допомогу та підтримку України. Його вважали основним претендентом на посаду премʼєр-міністра, яку звільнив Борис Джонсон.
"Я сидів з нею в кабінеті міністрів, на двосторонніх зустрічах і міжнародних самітах. Вона стоїть на своєму. Понад усе вона чесна у своїх висловлюваннях і говорить те, що думає", — повідомив очільник міноборони у Times.
Воллес також назвав Трасс "автентичною" та "прямолінійною".
Як зазначає Reuters, прихильність міністра оборони може мати позитивний ефект на популярність Ліз Трасс.
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