Про це повідомляє Independent.

Трасс заявила, що не готова напряму залучати Британію до війни з РФ. На її думку, було б неправильно безпосередньо задіяти сили чи ресурси, враховуючи, що Україна не входить до НАТО.

"Я не готова до того, щоб Сполучене Королівство було безпосередньо залучено до конфлікту. Ми зробили все, що змогли - ми стали першою європейською країною, яка відправила Україні зброю, ми ввели найжорсткіші санкції проти Росії", - сказала очільниця МЗС.

Інший кандидат у прем'єри, ексміністр фінансів Ріші Сунак, прямо не відповів на запитання щодо можливої ​​прямої участі Британії у війні, але запевнив, що незалежно від того, хто стане прем'єром, Лондон продовжить підтримувати Україну.

Трасс також закликала обережно ставитись до Китаю, щоб не повторити помилок, допущених з Росією і не потрапити у залежність від Пекіну. Сунак назвав КНР загрозою національній безпеці. Кандидати на пост прем'єра закликали суворіше контролювати роботу китайських компаній, зокрема, ByteDance, яка володіє соціальною мережею TikTok.

Консервативна партія обиратиме нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.

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