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Борис Джонсон піде у відставку

7 липня, 2022 четвер
11:42
Світ На фото Борис Джонсон

Борис Джонсон подасть у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії

Про це повідомили в BBC.

Борис Джонсон подасть у відставку, але хоче залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер. Вибори можуть провести в жовтні. У канцелярії прем'єра заявили, що він сьогодні, 7 липня, звернеться до країни.

Sky News також повідомляє про відставку прем’єра сьогодні. У виданні наголошують, що це сталося після того, як його новопризначений міністр освіти Мішель Донелан пішла у відставку після 36 годин на посаді, а міністр Надхім Захаві сказав прем’єру "йти зараз".

Також від своєї підтримки відмовився міністр оборони Бен Воллес.

Тим часом депутат-консерватор Джордж Фрімен, який до 7 липня був міністром, пропонує обрати тимчасового прем'єр-міністра Великої Британії. На його думку, не можна чекати на вибори до осені.

Крім того, він додав, що Борис Джонсон має здати печатки посади, вибачитися перед Її Величностю та порадити їй призначити тимчасового прем’єр-міністра.

Відставку Джонсона пов'язують зі скандалом майже дворічної давнини. Проблеми Бориса Джонсона із британським парламентом почалися в грудні 2021, коли прем'єра звинуватили у брехні та порушенні локдауну в червні 2020.

Тоді Джонсон відвідав гучну вечірку під час посиленого карантину у Великій Британії. У січні лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер вперше за весь час скандалу з вечіркою вимагав відставки Джонсона. Тоді Джонсон публічно вибачився, проте у відставку не пішов.

Строк прем’єрства Джонсона - один з найкоротших серед Прем’єрів Великої Британії, починаючи з 1900 року.

  • На початку червня Борис Джонсон вже був близьким до відставки.
  • 6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.
  • У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

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Борис Джонсон
Велика Британiя
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