Борис Джонсон близький до відставки, - Sunday Times

Про це повідомляє Sunday Times.

Зазначається, що партійне голосування про недовіру Джонсону планується на 8 червня. Необхідну кількість листів від членів парламенту вже зібрано або буде зібрано найближчим часом.

Джонсону закидають економічні проблеми в країні, а також скандал з Partygate - це коли він у листопаді 2020 року організував вечірку під час обмежень, що діяли в країні через COVID.



Голосування за довіру прем'єр-міністру відбудеться, якщо 54 консерватори напишуть прохання про це. Зараз 28 депутатів публічно закликали його піди у відставку.

Джерела BBC відзначають, що навряд чи наберуться необхідні 180 голосів за відставку Джонсона. У разі винесення вотуму недовіри він залишиться прем'єр-міністром до моменту обрання нового лідера партії.

Нагадаємо, Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.

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