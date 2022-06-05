Борис Джонсон близький до відставки, - Sunday Times
Консервативна партія Великобританії наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону
Про це повідомляє Sunday Times.
Зазначається, що партійне голосування про недовіру Джонсону планується на 8 червня. Необхідну кількість листів від членів парламенту вже зібрано або буде зібрано найближчим часом.
Джонсону закидають економічні проблеми в країні, а також скандал з Partygate - це коли він у листопаді 2020 року організував вечірку під час обмежень, що діяли в країні через COVID.
Голосування за довіру прем'єр-міністру відбудеться, якщо 54 консерватори напишуть прохання про це. Зараз 28 депутатів публічно закликали його піди у відставку.
Джерела BBC відзначають, що навряд чи наберуться необхідні 180 голосів за відставку Джонсона. У разі винесення вотуму недовіри він залишиться прем'єр-міністром до моменту обрання нового лідера партії.
- Нагадаємо, Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.
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