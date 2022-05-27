Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.



"Як ви можете поводитися з крокодилом, коли він посередині їсть вашу ліву ногу?", - риторично запитав британський прем'єр.



Щодо продовольчої кризи, то прем'єр-міністр виключив використання британських військових для розмінування українських портів, сказавши лише, що Велика Британія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні зробити це.



За словами Джонсона, Путін заявив, що начебто готовий сприяти експорту, але лише за умови зняття санкцій з його країни, - умова, яку Велика Британія та інші країни відхилили.

Нагадаємо, Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс, який стане альтернативою Євросоюзу. Членами Європейського співтовариства, а саме його створення пропонує Джонсон, повинні стати: Британія, Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва. Згодом до цього об'єднання може долучитися також Туреччина.

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