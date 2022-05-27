Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння, - Bloomberg
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає надіслати Україні реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані
Про це повідомляє Bloomberg.
Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.
"Як ви можете поводитися з крокодилом, коли він посередині їсть вашу ліву ногу?", - риторично запитав британський прем'єр.
Щодо продовольчої кризи, то прем'єр-міністр виключив використання британських військових для розмінування українських портів, сказавши лише, що Велика Британія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні зробити це.
За словами Джонсона, Путін заявив, що начебто готовий сприяти експорту, але лише за умови зняття санкцій з його країни, - умова, яку Велика Британія та інші країни відхилили.
- Нагадаємо, Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс, який стане альтернативою Євросоюзу. Членами Європейського співтовариства, а саме його створення пропонує Джонсон, повинні стати: Британія, Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва. Згодом до цього об'єднання може долучитися також Туреччина.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.8
Купівля 34.8Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.68Продаж 38.23
- Актуальне
- Важливе