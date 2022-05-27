Альтернатива Євросоюзу: Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Повідомляється, що Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити новий "політичний, економічний та військовий союз", який буде альтернативою Євросоюзу і направленим проти Росії.

Новий альянс має обʼєднати країни, незадоволені політикою ЄС, а також діями Німеччини у відповідь на військову агресію РФ.

Членами Європейського співтовариства, а саме його створення пропонує Джонсон, повинні стати: Британія, Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва. Згодом до цього об'єднання може долучитися також Туреччина.

Міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що розгляд заявки України на вступ до Європейського Союзу займе щонайменше 15 або 20 років. Натомість він пропонував створити окремий політичний проєкт, у який би змогла вступити Україна.