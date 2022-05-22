В уряді Франції вважають, що Україна зможе вступити в ЄС через 15-20 років

Про це він заявив у ефірі Radio J.



"Якщо ми скажемо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, 1 рік чи 2 роки, ми збрешемо. Це займе дуже багато часу. Можливо, близько 15-20 років", - сказав Бон.

Він зазначив, що не хоче, щоб українцям "продавали" ілюзії та брехню. На його думку, якщо українцям скажуть "ласкаво просимо до ЄС, але ви не читали дрібного шрифту внизу угоди: це буде через 15 років", все покоління буде розчароване.



Натомість він пропонує створити окремий політичний проєкт, у який би змогла вступити Україна.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що альтернатива статусу України як кандидата у члени ЄС буде черговим компромісом Європи з РФ. Він додав, що Росія здійснює вплив і тиск через своїх політиків, чиновників, дипломатів на рішення тієї чи іншої країни Європи підтримувати Україну або ні.

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