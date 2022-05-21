Альтернатива статусу України як кандидата у члени ЄС буде черговим компромісом Європи з РФ, - Зеленський

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, яку опублікував Офіс президента у Telegram.

"Кандидатство України в ЄС - це важливий сигнал. Це ще не членство, але дуже важливий сигнал для нашого народу, який відстоюює свою країну і цінності європейські. Саме тому, я вважаю, що якщо не буде об'єднаної підтримки України щодо членства в Євросоюзі - то це є відповідь на питання, які цінності ми захищаємо - європейські або суто свої", - сказав президент.

Він назвав важливим кроком надання Україні статус кандидата у члени Євросоюзу.

"Я розумію, що це складно, що багато країн проходили довгий шлях - роки щодо кандидантства, потім роки щодо членства. Вважаю некоректним нас порівнювати сьогодні з країнами, які пройшли мирний шлях щодо кандидантства - ми проходимо його через війну за свободу і незалежність і за ці європейські цінності. Втрачаємо не тільки час, як це було у інших країн, ми втрачаємо дорожче, ніж години - люди", - заявив президент.

Зеленський висловив подяку країнам, які будуть підтримувати кандидатство України.

"Дуже хочу вірити, що Португалія буде також на цій стороні світла. І нам ця підтримка дійсно дуже важлива", - наголосив він.

Президент прокоментував альтернативи наданню статусу кандидата.

"Чому Україні не потрібна сьогодні альтернатива? Нам не потрібні ті чи інші можливості або технічні спроможності щодо доступу до тих чи інших фінансів. Це важливо щодо економіки України, але нам не потрібні альтернативи щодо кандидантства в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси, тому що це будуть не компроміси з Україною у Європи. Це буде черговий компроміс Європи з Російською Федерацією", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія здійснює вплив і тиск через своїх політиків, чиновників, дипломатів на рішення тієї чи іншої країни Європи підтримувати Україну або ні.

"Це знов таки компроміс з Росією. Я хочу всім вам нагадати всі ці роки до чого призвели такі компроміси тих чи інших країн заходу з РФ. Саме тому нам важлива ця об'єднана підтримка країн ЄС", - підсумував президент.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.

Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.