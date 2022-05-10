Німеччина підтримує повноправне членство України у ЄС, ми знайдемо шлях для вступу, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі
Про це вона сказала на спільній пресконференції з очільником МЗС Дмитром Кулебою у Києві, передає ЄП.
"Для мене нині зрозуміло, що Україна є однозначно частиною Європи, і тому мені дуже зрозуміла заявка України на членство у ЄС - повноправне членство. Ми наполягаємо на повному членстві України. Ми хочемо провести поглиблену реформу у ЄС, це також буде наукою після цієї війни. Якщо говорити про статус кандидата, то я переконана - ми знайдемо шлях для участі України у ЄС", - заявила Бербок.
Вона додала, що Україна буде вільною і сама визначатиме майбутнє.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.
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