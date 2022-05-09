Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента у Європарламенті.
Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла включити Україну.
"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Така реальність, якщо, звичайно, ми не вирішимо пом'якшити стандарти для кандидатів. І не переглянемо наш підхід до єдності Європи", - заявив президент Франції.
Він зауважив, що Україна вже є членом європейської сім’ї.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- 18 квітня Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- 9 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу.
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