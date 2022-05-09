Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями", - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента у Європарламенті.

Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла включити Україну.

"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Така реальність, якщо, звичайно, ми не вирішимо пом'якшити стандарти для кандидатів. І не переглянемо наш підхід до єдності Європи", - заявив президент Франції.

Він зауважив, що Україна вже є членом європейської сім’ї.