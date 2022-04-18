Шлях до ЄС: Україна відправила до Єврокомісії першу частину опитувальника для набуття статусу кандидата
Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це написала віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.
"Перша частина опитувальника України для членства в ЄС була надіслана на адресу Єврокомісії. Україна зробила документ за тиждень! Вже почали працювати над 2-ю частиною", - написала вона.
Стефанішина подякувала експертам з громадського сектора, які зробили "великий внесок у цей результат".
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- Україна отримала опитувальник про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
- 15 квітня стало відомо, що Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.
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