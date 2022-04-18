Шлях до ЄС: Україна відправила до Єврокомісії першу частину опитувальника для набуття статусу кандидата

Про це написала віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.



"Перша частина опитувальника України для членства в ЄС була надіслана на адресу Єврокомісії. Україна зробила документ за тиждень! Вже почали працювати над 2-ю частиною", - написала вона.



Стефанішина подякувала експертам з громадського сектора, які зробили "великий внесок у цей результат".



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