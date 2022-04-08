Єврокомісія хоче подати до Ради ЄС висновок щодо членства України влітку, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
Про це повідомляє Reuters.
"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - сказала фон дер Ляєн.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- Лідери країн ЄС схвалили декларацію, що підтримує євроінтеграцію України. Водночас в ній не згадано про прискорену процедуру.
- 18 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців,
- 21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що ЄК уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.
- 4 квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що ЄК планує передати Україні опитувальник, що є необхідним етапом для набуття Україною статусу кандидата в ЄС.
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