Єврокомісія хоче подати до Ради ЄС висновок щодо членства України влітку, - фон дер Ляєн

Про це повідомляє Reuters.



"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - сказала фон дер Ляєн.

Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.

1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.

Лідери країн ЄС схвалили декларацію, що підтримує євроінтеграцію України. Водночас в ній не згадано про прискорену процедуру.

18 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців,

21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що ЄК уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.

4 квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що ЄК планує передати Україні опитувальник, що є необхідним етапом для набуття Україною статусу кандидата в ЄС.