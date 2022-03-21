"Працюємо якнайшвидше": ЄС почав роботу над висновком щодо заявки України на вступ

Як повідомив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, єврокомісія вже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України, передає "Espreso.TV".

"Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав Варгеї.

Нагадаємо, Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський

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