"Працюємо якнайшвидше": ЄС почав роботу над висновком щодо заявки України на вступ
ЄС продовжує підтримувати Україну та наш народ
Як повідомив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, єврокомісія вже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України, передає "Espreso.TV".
"Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав Варгеї.
- Нагадаємо, Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський
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