Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський

Про це він написав у Twitter.



Зеленський заявив про предметну розмову.



"Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", - зазначив президент.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022