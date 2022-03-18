Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Про це він написав у Twitter.
Зеленський заявив про предметну розмову.
"Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", - зазначив президент.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- Лідери країн ЄС схвалили декларацію, що підтримує євроінтеграцію України. Водночас в ній не згадано про прискорену процедуру.
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