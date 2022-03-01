Європарламент розпочав процедуру розгляду заявки України на вступ до ЄС

Про це повідомив представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов у Twitter.



Ченцов вручив підписану Президентом Володимиром Зеленським заявку України на вступ до Євросоюзу постійному представнику Франції, яка головує в Раді ЄС, Філіпу Легліз-Коста.



"Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато", - написав він.



За прискорений вступ України до Європейського Союзу висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто."Вчора президенти восьми країн-членів ЄС - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія, виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", - заявив він.Мінстр додав, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни."Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок", - зазначив голова МЗС Угорщини.