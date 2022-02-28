Ми звертаємось до ЄС щодо невідкладного приєднання України, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський.



"Європейці усвідомлюють, що наші солдати боряться за нашу державу, а отже - і за всю Європу. За мир. За мир для всіх. Для всіх країн ЄС. За життя дітей. За рівноправність. За демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета - бути разом з усіма європейцями. І головне - бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливе", - сказав Зеленський.



Зеленський також особливо подякував президенту Польщі Анджею Дуді за підтримку України в цьому питанні.

Нагадаємо, Анджей Дуда закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС та доступ до коштів Євросоюзу на відбудову.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна приєднається до ЄС.