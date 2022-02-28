Україна приєднається до ЄС, - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен переконана, що Україна стане членом ЄС
Про це повідомляє Euronews.
"Україна хоче нашої повної солідарності і вона побачить її. Україна вже включена в деякі процеси, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Ми тісно співпрацюємо і в інших сферах, наприклад, в енергетиці та інших областях. З часом Україна приєднається до нас. Ця країна - частина нашої сім'ї, одна з нас, і ми хочемо бачити її в Євросоюзі", - сказала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйе.
Президент України Володимир Зеленський також підтвердив про позитивні сигнали щодо перспективи членства нашої країни в Євросоюзі.
"Обговорили конкретні рішення щодо підсилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС", - сказав Зеленський.
- 27 лютого стало відомо, що Євросоюз запровадить санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через його сприяння повномасштабному вторгненню РФ в Україну.
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