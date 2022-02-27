ЄС накладе санкції на Лукашенка через його причетність до повномасштабної російсько-української війни
Євросоюз запровадить санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через його сприяння повномасштабному вторгненню РФ в Україну
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми націлимося на іншого агресора в цій війні, режим Лукашенка, новим пакетом санкцій, які завдадуть удару по їхніх найважливіших секторах. Ми вводимо санкції проти режиму Путіна і його колаборатора – Лукашенка. Ми закриваємо повітряний простів для російьких літаків, ми пропонуємо заборону на повітряні судна, що належать і контролюються Росією. Ці літаки не можуть приземлятися, вилітати чи пролітати через територію ЄС. Це стосується усіх типів літаків. Включно з приватними літаками олігархів", - написала вона.
Урсула фон дер Ляєн додала, що обмеження стануть додатком до санкцій, представлених 26 лютого та погоджених міжнародними партнерами ЄС.
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