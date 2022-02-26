Дуда закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС та доступ до коштів Євросоюзу на відбудову

Про це він написав Twitter.



"Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди щодо членства слід розпочати одразу ж після цього", - йдеться у повідомленні.



Дуда також наголосив, що також Україна повинна отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію.



"Це належить Україні", - зауважив Дуда.



Міжнародне співтовариство дійшло одностайної згоди у питанні припинення дії системи банківського з'язку SWIFT для Російської Федерації.