Спільне рішення про відключення Росії від SWIFT прийнято, - Кулеба

Про це вдень у суботу, 26 лютого 2022 року, сповістив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.



"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції", - наголосив урядовець.



"Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії - від президента України до аташе в українському посольстві. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", - зазначив Кулеба.



Довідка



Вимога України відключити РФ від систиме SWIFT неодноразово висувалася ще від початку російського вторгнення 2014 року. Цей захід, за оцінкою фахівців, може виявитися найболючішим для російської економіки та олігархів економічним обмеженням.



Разом з тим, тривалий час в світі не було згоди на застосування настільки серйозної санкції, від якої також частково потерпатиме й економіка інших країн світу.



Після нових російських ударів та розгортання Кремлем фронтального наступу на Україну, офіційний Київ знову ставив питання з приводу SWIFT'у.





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