Зеленський підписав заявку України на членство в ЄС. Фотофакт

Путін тисне на Лукашенка. Його кілери вже у Мінську, - генерал СБУ

Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов