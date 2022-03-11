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Історична ніч у Версалі: ЄС сказав так євроінтеграції України

11 березня, 2022 п'ятниця
05:18
політика Україна ЄС

Лідери країни ЄС схвалили декларацію, що каже так євроінтеграції України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа за підсумками 5-годинних дебатів лідерів країн Євросоюзу.

Він назвав це рішення історичним.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався". – написав він у своєму Twitter.

"Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - додав президент Литви.

Натомість агентство Reuters відзначає, що про швидкий вступ до Європейського союзу наразі не йдеться. Агентство пише, що ЄС "розбиває надії України на швидке членство". 

Відзначимо, що згадок про пришвидшену процедуру нема і в тексті декларації.

Більше того, в документі нема не йдеться про процедуру приєднання і воно є проміжним.

"Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу", - цитує декларацію "Українська правда".

"Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини", - йдеться в документі.

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