Історична ніч у Версалі: ЄС сказав так євроінтеграції України
Лідери країни ЄС схвалили декларацію, що каже так євроінтеграції України.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа за підсумками 5-годинних дебатів лідерів країн Євросоюзу.
Він назвав це рішення історичним.
"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався". – написав він у своєму Twitter.
"Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - додав президент Литви.
Натомість агентство Reuters відзначає, що про швидкий вступ до Європейського союзу наразі не йдеться. Агентство пише, що ЄС "розбиває надії України на швидке членство".
Відзначимо, що згадок про пришвидшену процедуру нема і в тексті декларації.
Більше того, в документі нема не йдеться про процедуру приєднання і воно є проміжним.
"Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу", - цитує декларацію "Українська правда".
"Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини", - йдеться в документі.
- Нагадаємо, вчора Литовський Сейм закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на вступ
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 7 березня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями.
- За даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу
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