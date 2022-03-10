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Головна війна з Росією Сейм Литви закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Сейм Литви закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

10 березня, 2022 четвер
14:46
війна з Росією Сейм Литви

Литовський Сейм підтримав резолюцію, у якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ

Про це повідомляє ЄП з посиланням на LRT.

За резолюцію "Щодо надання Україні статусу країни-кандидата та повноправного членства України в ЄС" проголосували 123 депутати.

"Щодо України потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття до ЄС без зволікань", - зазначають у документі.

У резолюції зазначають, що Україна вже понад десять років тому почала рух до членства, останні п'ять років зміцнює зв’язки з ЄС через Угоду про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було би важливим сигналом підтримки для українців,.

"Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину", - зазначають у тексті.

Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

"Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором - з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні", - зазначила голова комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне.

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вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Литва
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