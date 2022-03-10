Сейм Литви закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на членство в ЄС
Литовський Сейм підтримав резолюцію, у якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ
Про це повідомляє ЄП з посиланням на LRT.
За резолюцію "Щодо надання Україні статусу країни-кандидата та повноправного членства України в ЄС" проголосували 123 депутати.
"Щодо України потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття до ЄС без зволікань", - зазначають у документі.
У резолюції зазначають, що Україна вже понад десять років тому почала рух до членства, останні п'ять років зміцнює зв’язки з ЄС через Угоду про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було би важливим сигналом підтримки для українців,.
"Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину", - зазначають у тексті.
Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.
"Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором - з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні", - зазначила голова комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 7 березня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями.
- За даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу
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