Низка країн-членів ЄС проти надання Україні статусу кандидата в найближчий час, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, пише ЄП.

За даними видання, Німеччина, Нідерланди та інші країни хочуть, щоб Єврокомісія спочатку висловила свою думку щодо готовності України до процесу набуття членства, перш ніж було прийнято рішення.



Одне джерело заявило, ці країни хочуть зосередитися на наданні практичної підтримки Україні та припиненні війни, а не на тому, щоб розпочати процес, який може зайняти багато часу.

Країни, які за надання статусу кандидата, стверджують, що для лідерів ЄС було б символічно важливо підтримати заявку України саме зараз.