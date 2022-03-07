Низка країн-членів ЄС проти надання Україні статусу кандидата в найближчий час, - Bloomberg
Кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, пише ЄП.
За даними видання, Німеччина, Нідерланди та інші країни хочуть, щоб Єврокомісія спочатку висловила свою думку щодо готовності України до процесу набуття членства, перш ніж було прийнято рішення.
Одне джерело заявило, ці країни хочуть зосередитися на наданні практичної підтримки Україні та припиненні війни, а не на тому, щоб розпочати процес, який може зайняти багато часу.
Країни, які за надання статусу кандидата, стверджують, що для лідерів ЄС було б символічно важливо підтримати заявку України саме зараз.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 7 березня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями.
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