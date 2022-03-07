В ЄС обіцяють розглянути заявку України на вступ "найближчими днями"
Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями
Про це він написав у Twitter.
"Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство",- написав Мішель.
Президент Євроради додав, що союз продовжує бути на боці України, зокрема щодо ядерної безпеки та гуманітарної допомоги.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
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