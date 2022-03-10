Зеленський про заявку на вступ до ЄС: ми воюємо за свободу та рівність на континенті і хочемо від партнерів реальних рішень

Про це він сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про знущання, які переживають наші міста, наші люди. Говорив з президентом Франції. Відчув у розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція стане незабаром у рази сильнішою, а отже і тиск на Росію заради миру також стане у рази сильніше. Для нас дуже важлива конкретика у стосунках з лідерами світу та Європи. Ми реально боремось, реально воююємо за нашу незалежність, за свободу, за рівність для всіх на континенті", - сказав президент.



Зеленський додав, що Україна хоче бачити від партнерів такі рішення, які базуються на реальності, а не на деклараціях чи абстрактних міркуваннях.



"Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал, потужну підтримку. Це буде справедливо, по-справжньому, по-людськи, по-європейськи. Ми точно знаємо, хто і яку позицію з лідерів займає, ми точно знаємо, хто за нас, а хто вважає, що ЄС - це просто бухгалтерія, прибутки, витрати і не більше. Будемо працювати, будемо переконувати, життя буде переконувати", - заявив він.

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