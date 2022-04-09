Україна очікує отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні, - Стефанішина

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.



"Україна отримала анкету про членство в ЄС. Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому готові рухатися швидко", - написала вона у Twitter.



За її словами, Україна очікує отримання статусу кандидата у червні.



"Це частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переломити демократичний курс України", - наголосила міністерка.



Нагадаємо, 8 квітня Київ відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Також представництво ЄС відновить роботу в Києві після перерви внаслідок початку повномасштабного вторгнення РФ до України.