Україна очікує отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні, - Стефанішина
Під час візиту президентки Європарламенту до Києва Україна отримала анкету про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Україна отримала анкету про членство в ЄС. Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому готові рухатися швидко", - написала вона у Twitter.
За її словами, Україна очікує отримання статусу кандидата у червні.
"Це частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переломити демократичний курс України", - наголосила міністерка.
- Нагадаємо, 8 квітня Київ відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Також представництво ЄС відновить роботу в Києві після перерви внаслідок початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
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