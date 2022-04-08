Президентка Єврокомісії, голова дипломатії ЄС та прем'єр Словаччини вирушили до Києва
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вирушила до Києва разом із прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером і головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем
Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Політики вирушили до столиці України потягом. Раніше повідомлялось, що у президентки Єврокомісії запланована зустріч із Володимиром Зеленським на 8 квітня.
Також прем'єр Словаччини зустрінеться в Києві з головою українського уряду Денисом Шмигалем.
"В Україні з Урсулою фон дер Ляйєн готові обговорити наші пропозиції допомоги Україні з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем, щоб отримати перспективу ЄС, створивши команду реформ. Запропонуємо варіанти перевезення зерна, в тому числі пшениці, і збільшення використання словацького гуманітарного хаба", - написав Хегер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе