Посол ЄС в Україні повернеться до Києва, - Боррель
Представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві після перерви внаслідок початку повномасштабного вторгнення РФ до України
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє ЄП.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у складі делегації Єврокомісії. Він відновить роботу в Києві із невеликою командою.
Представництво ЄС було повністю евакуйовано через 25 лютого і працювало у Жешуві на півдні Польщі.
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"Поїздка та повернення посла мають показати, що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", - зазначив Боррель.
За його словами, Україна, як і раніше, перебуває під контролем уряду.
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