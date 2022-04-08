Посол ЄС в Україні повернеться до Києва, - Боррель

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє ЄП.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у складі делегації Єврокомісії. Він відновить роботу в Києві із невеликою командою.

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через 25 лютого і працювало у Жешуві на півдні Польщі.



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"Поїздка та повернення посла мають показати, що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", - зазначив Боррель.

За його словами, Україна, як і раніше, перебуває під контролем уряду.