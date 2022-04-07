До Києва повертаються дипломатичні представники інших держав, - Зеленський
До столиці України повертаються дипломатичні представники інших держав
Про це повідомив у своєму відеозвернні президент України Володимир Зеленський.
"Вчора повернулося посольство Туреччини. Сьогодні – посол Литви. Раніше у Києві поновило роботу посольство Словенії. Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас так на рівні символів та дипломатичних жестів. Це також про сміливість. Очікую на можливість зустрітися зі всіма, хто з нами, хто сміливий, повертайтеся. Присутність іноземних дипломатичних місій в Києві – це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця, не губернське місто Росії, а українська столиця", – сказав Зеленський.
- Зазначимо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель цього тижня відвідають Київ з робочим візитом
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