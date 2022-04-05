Цього тижня до Києва завітають президентка ЄС та глава європейської дипломатії, - речник Єврокомісії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель цього тижня відвідають Київ з робочим візитом
Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.
Він зазначив, що у європейських політиків відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Також Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідають Варшаву, де у суботу пройде акція #StandUpForUkraine.
- Відзначимо, що Європейський Союз 6 квітня розгляне питання про запровадження ембарго на купівлю російських енергоносіїв
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