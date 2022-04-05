Цього тижня до Києва завітають президентка ЄС та глава європейської дипломатії, - речник Єврокомісії

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Він зазначив, що у європейських політиків відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідають Варшаву, де у суботу пройде акція #StandUpForUkraine.

Відзначимо, що Європейський Союз 6 квітня розгляне питання про запровадження ембарго на купівлю російських енергоносіїв

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