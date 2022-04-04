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ЄС може запровадити ембарго на російські газ та нафту вже 6 квітня, - Financial Times

4 квітня, 2022 понедiлок
10:54

Європейський союз 6 квітня розгляне питання про запровадження ембарго на купівлю російських енергоносіїв

Про це повідомляє Financial Times

Питання про ембарго буде розглянуто 6 квітня під час засідання послів країн ЄС, на якому буде обговорюватися новий пакет санкцій проти РФ.   

Джерела видання стверджують, но деякі країни Євросоюзу пропонують ввести ембарго на постачання вугілля, нафти і газу з РФ та заборонити російськими суднами використовувати порти ЄС.

FT зазначає, що раніше проти ембарго виступали одразу кілька економічно потужних держав ЄС. Однак, зараз їхня позиція може змінитися, оскільки заклики до відмови від російських енергоносіїв стають дедалі гучнішими.

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ЄС
газ
Євросоюз
нафта
російська агресія
енергоносії
ембарго
російське вторгнення
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