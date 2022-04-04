ЄС може запровадити ембарго на російські газ та нафту вже 6 квітня, - Financial Times
Європейський союз 6 квітня розгляне питання про запровадження ембарго на купівлю російських енергоносіїв
Про це повідомляє Financial Times.
Питання про ембарго буде розглянуто 6 квітня під час засідання послів країн ЄС, на якому буде обговорюватися новий пакет санкцій проти РФ.
Джерела видання стверджують, но деякі країни Євросоюзу пропонують ввести ембарго на постачання вугілля, нафти і газу з РФ та заборонити російськими суднами використовувати порти ЄС.
FT зазначає, що раніше проти ембарго виступали одразу кілька економічно потужних держав ЄС. Однак, зараз їхня позиція може змінитися, оскільки заклики до відмови від російських енергоносіїв стають дедалі гучнішими.
- Литва, Латвія та Естонія з 1 квітня відмовились від закупівлі газу у Росії.
- 2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.
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