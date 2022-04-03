Країни Балтії з 1 квітня відмовились від закупівель газу у Росії

Про це на своїй офіційній сторінці повідомив латвійський оператор сховищ природного газу Conexus Baltic Grid.

"Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви", – йдеться у повідомленні.

Наразі потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого в підземному сховищі в Латвії. Тепер усі газові потреби країн будуть задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

Нагадаємо, що раніше міністерство енергетики Литви повідомило, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ.

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