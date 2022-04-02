Литва цілком відмовилась від газу з РФ, - міністр енергетики

Про це заявили у міністерстві енергетики, передає Delfi.



За даними відомства, газотранспортна система з початку квітня працює без імпорту російського газу.



"Ми перша країна Європейського союзу серед країн-постачальників "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу, і це результат довгострокової послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень", - заявив міністр Дайнюс Крейвіс.



За даними Міністерства енергетики, весь попит задовольняється за рахунок терміналу Клайпедського зрідженого природного газу.



"На найближчий період клієнти подали заявки на транспортування газу тільки з терміналу. За необхідності газ може бути доставлений до Литви також газовим з'єднанням з Латвією, а з 1 травня - і газовим з'єднанням з Польщею", - йдеться у повідомленні міністерства.



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