Литва цілком відмовилась від газу з РФ, - міністр енергетики
У прагненні до повної енергетичної незалежності та в рамках реакції на війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу
Про це заявили у міністерстві енергетики, передає Delfi.
За даними відомства, газотранспортна система з початку квітня працює без імпорту російського газу.
"Ми перша країна Європейського союзу серед країн-постачальників "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу, і це результат довгострокової послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень", - заявив міністр Дайнюс Крейвіс.
За даними Міністерства енергетики, весь попит задовольняється за рахунок терміналу Клайпедського зрідженого природного газу.
"На найближчий період клієнти подали заявки на транспортування газу тільки з терміналу. За необхідності газ може бути доставлений до Литви також газовим з'єднанням з Латвією, а з 1 травня - і газовим з'єднанням з Польщею", - йдеться у повідомленні міністерства.
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