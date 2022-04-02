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Без ембарго на енергоносії Росія може заробити цьогоріч рекордні $321 млрд, - Bloomberg

2 квітня, 2022 субота
21:47
Економіка нафта

Росія у 2022 році може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго

Про це повідомляє Bloomberg.

Внаслідок рекордних цін на нафту та газ, основні статті російського експорту, навіть за умови скорочення продажів енергоносіїв держава-агресор отримає біля 321 млрд доларів виручки. Це на понад як третину більше, ніж у 2021 році.

Це ж призведе до рекордного профіциту поточного рахунку, який, за словами Інституту міжнародних фінансів, може сягнути 240 мільярдів доларів.

"Найбільший рушій профіциту поточного рахунку Росії продовжує виглядати стабільним, – заявили економісти Інституту міжнародних фінансів. "Навіть із існуючими санкціями, схоже, що значний приплив твердої валюти в Росію триватиме".

Проте прогноз може повністю змінитися у разі ембарго на продаж енергії. Хоча російський експорт і видобуток нафти вже падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця вона може втратити майже чверть видобутку нафти.

На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів бюджету минулого року. І здатність Росії їх продавати може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

IIF оцінює, що енергетичне ембарго з боку ЄС, Великобританії та США може призвести до скорочення поставок на понад 20% і це коштуватиме Росії до 300 мільярдів доларів експортних надходжень.

Мадіна Хрустальова, аналітикиня TS Lombard, зауважила, що "санкції знищують неенергетичну частину економіки, тож Росія ще більше залежатиме від енергетики".

  • Нагадаємо, сьогодні Литва, перша з країн ЄС повністю відмовилась від російського газу.

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Росія
газ
Bloomberg
нафта
ембарго
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