Україна завершує роботу над першою частиною опитувальника щодо членства в ЄС, - ОП
Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Під час наради з президентом Володимиром Зеленським урядовці обговорили прогрес у роботі над опитувальником.
"Ішлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському союзі", - йдеться у повідомленні.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Єврокомісія уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- Україна отримала опитувальник про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
- Заступник глави Офісі президента Олег Жовква заявив, що Україна стане членом Євросоюзу протягом найближчих років.
- 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.72
Купівля 29.72Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе