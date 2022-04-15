English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна завершує роботу над першою частиною опитувальника щодо членства в ЄС, - ОП

Україна завершує роботу над першою частиною опитувальника щодо членства в ЄС, - ОП

15 квітня, 2022 п'ятниця
16:32
війна з Росією Україна ЄС

Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час наради з президентом Володимиром Зеленським урядовці обговорили прогрес у роботі над опитувальником.

"Ішлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському союзі", - йдеться у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
опитування
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Офіс президента України
Офіс президента
Читайте також:
14 квітня, 2022 четвер
РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Крейсер "Москва"
14 квітня, 2022 четвер
На ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси, - Defense Express. Фото
Херсон окупанти
14 квітня, 2022 четвер
В Херсоні окупанти облаштовують артилерійські позиції, а до Нової Каховки та Козацького стягують війська та техніку, - депутат Херсонської облради
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.72
    Купівля 29.72
    Продаж 31.12
  • EUR
    Купівля 32.18
    Продаж 33.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
17:17
В Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду та опалення до кінця травня, – Кличко
17:11
диверсанти
СБУ виявила близько 100 диверсійних груп і затримала понад 300 колаборантів із початку масштабної агресії РФ проти України
17:09
У Росії зупиняють виробництво нових танків через брак фінансування та іноземних деталей, - розвідка
17:09
В Україні залишаються знеструмленими 856 населених пунктів, – Енергоатом
17:07
Михайло Мудрик
Клуб АПЛ запропонував 20 млн євро за 21-річного українця зі "Шахтаря"
16:58
Загарбники постійно залучають додаткові підрозділи для штурму Маріуполя, – Міноборони
16:50
ФСБ просить в уряду РФ більше грошей на поховання російських військових
16:47
Від початку війни російські окупанти пошкодили 324 лікарні, – Денісова
16:46
PR
Засоби з "Пакунка малюка" можна витрачати на будь-які товари під час війни
16:43
Ексклюзив
Санкції проти Росії
Санкції та поразка РФ у війні проти України змусять росіян переглянути свої цінності, - Саттер
16:42
пшениця зерно
Україна має запаси базового продовольства для потреб людей та тварин на декілька років, – Мінагрополітики
16:19
російські військові мародерствують
Військові РФ намагалися захопити спостережний пост на Миколаївщині, – ОК "Південь"
16:18
Дніпро
Дніпро приєднається до перейменування вулиць з російськими назвами, – мер
16:16
Куп'янськ
Мер Куп'янська після здачі міста росіянам поїхав до РФ, - Синєгубов
16:10
Ентоні Блінкен
У Держдепі США припускають, що війна в Україні може тривати до кінця року
16:08
Ексклюзив
Федір Веніславський
"Незалежно на якій підставі військовозобов’язані особи певних категорій покинули Україну, вони повинні будуть повернутись": нардеп Веніславський про можливі доповнення до закону про воєнний стан
15:55
ірпінь
На Київщині виявили уже 900 тіл цивільних осіб, вбитих російськими військовими, - Нацполіція
15:53
бойовик "ДНР"
Чоловіки відмовляються воювати. План примусової мобілізації в ОРДЛО зірвано, - розвідка
15:50
міномет обстріл
Окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині, зафіксували 12 мінометних пострілів
15:47
Байден
У Білому домі заявили, що поки не готують візит Байдена в Україну
15:44
поліція арешт затримання
26-річний мешканець Сєвєродонецька за допомогою дрону корегував вогонь ворога по рідному місту, його затримали, – Нацполіція
15:39
окупант
Майже 3 млн грн на зарплати і соцвиплати: росіяни пограбували відділення Укрпошти в окупованому Мелітополі
15:29
У Британії будинок для літніх людей зібрав на підтримку українських біженців 1000 фунтів стерлінгів
15:26
Порошенко
Порошенко в ефірі Fox News: Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії
15:25
Токмак
Мер тимчасово окупованого Токмака склав повноваження
15:21
Оновлено
Українські військові знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52
15:00
руйнування
Понад 77 тис. заявок про пошкоджене майно вже надійшло до "Дії", - Мінцифри
14:54
Марія Захарова
У МЗС Росії заявили, що Швеція і Фінляндія "повинні розуміти наслідки вступу в НАТО"
14:53
У Вільнюсі відкрили салон мобільного зв'язку "Слава Україні", в якому працюють українці
14:52
На кордоні з Молдовою затримали 26-річного українця в жіночому одязі, який намагався незаконно покинути країну
14:41
Енергоатом
Збитки "Енергоатому" за час повномасштабної війни сягнули ₴35 млрд
14:39
Азербайджан відправив 29 тонн гуманітарної допомоги українським біженцям в Молдові
14:30
МВФ
МВФ погіршить економічний прогноз для 143 країн через російську війну в Україні
14:25
Віктор Медведчук
Медведчук в надійному місці та нікуди не дінеться, - радник Монастирського
14:21
прапор Росії
Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів
14:17
Україна прапор
"Героїв Маріуполя": Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою
14:05
Оновлено
"З Попасної вдалось евакуювати трьох людей": Гайдай про роботу гуманітарних коридорів 15 квітня
14:02
Ексклюзив
Прибуття поїзда із Краматорська до Львова
З Краматорська евакуювалась більшість людей, ситуація в місті стабілізується, проте ракети продовжують прилітати, – мер
13:57
обстріляли житлові квартали Миколаєва
Росіяни обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі
13:57
Укрзалізниця дизель-поїзд
16 квітня Укрзалізниця відновлює сполучення з Чернігівщиною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV