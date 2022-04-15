Україна завершує роботу над першою частиною опитувальника щодо членства в ЄС, - ОП

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час наради з президентом Володимиром Зеленським урядовці обговорили прогрес у роботі над опитувальником.

"Ішлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському союзі", - йдеться у повідомленні.