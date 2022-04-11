Не десятиріччя і не п’ятирічки: В Офісі президента розповіли, коли варто чекати на вступ України до ЄС

Про це Жовква повідомив у інтерв'ю Європейській правді.

За його словами, процедура вступу України до Європейського союзу точно не триватиме десятиріччями.

"Точно не десятиріччя і не п’ятирічки. Українці, солдати на передовій, цивільні, які зараз під обстрілами, діти, які хочуть жити в європейській Україні, не дозволять нам цього. Йдеться про роки. Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років", - пообіцяв Жовква.

Він зауважив, що не все залежить від України і доведеться зважати на позицію усіх членів Євросоюзу.

"Точно можна говорити, що жодна країна ЄС не проти. І кожна країна має позитивну динаміку щодо ставлення до вступу України. Хоча швидкість цієї динаміки трошки різна. Ми дійсно на це заслужили, ми доклали достатньо зусиль і в реформуванні економіки, і в реформуванні нашого законодавства. І зараз, відбиваючи російську агресію, ми не зупиняємося ні на крок для того, щоб наблизитися до Європи. Ми цього варті і ми точне це отримаємо", - переконаний Жовква.

9 квітня під час візиту президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн до Києва Україна отримала анкету про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.

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