Шлях до кандидата на вступ в ЄС: Україна почала працювати над опитувальником, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
“Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року”, - сказав Шмигаль.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 21 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Єврокомісія уже почала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України.
- 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України на вступ до Євросоюзу хочуть представити Раді ЄС влітку 2022 року
- Україна отримала опитувальник про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
- Заступник глави Офісі президента Олег Жовква заявив, що Україна стане членом Євросоюзу протягом найближчих років.
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