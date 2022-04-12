Шлях до кандидата на вступ в ЄС: Україна почала працювати над опитувальником, - Шмигаль

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

“Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року”, - сказав Шмигаль.