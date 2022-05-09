Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - написав Зеленський.
Своєю чергою фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні 2022 року.
8 квітня Україна заповнила та передала Європейській комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
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