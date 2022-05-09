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Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС

9 травня, 2022 понедiлок
15:17
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу

Про це Зеленський повідомив у telegram

"Зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - написав Зеленський. 

Своєю чергою фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні 2022 року. 

8 квітня Україна заповнила та передала Європейській комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу.

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ЄС
Євросоюз
Єврокомісія
Володимир Зеленський
вступ України в ЄС
Урсула фон дер Ляєн
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