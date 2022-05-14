English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Вступ України до ЄС: Шольц боїться "розмиття" критеріїв для членства

Вступ України до ЄС: Шольц боїться "розмиття" критеріїв для членства

14 травня, 2022 субота
17:21
Світ Олаф Шольц

Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконанні всі необхідні критерії

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю t-online, передає Укрінформ.

"Ми будемо супроводжувати Україну на її європейському шляху. Європейська рада у Версалі щойно підтвердила це", - зазначив Шольц.

Він назвав чііткі критерії для вступу до Європейського Союзу.

За його словами, "йдеться про те, щоб критерії вступу не розмивалися, тож має бути ще зрозумілішим, що країна може стати членом ЄС, якщо вона тривалий час є ліберальною демократією і може гарантувати верховенство права та соціальну ринкову економіку".

Читайте також: "Десятки тисяч українців заплатили життям за європейський вибір": Подоляк розкритикував політиків, які не хочуть надавати Україні статус кандидата на членство в ЄС

При цьому Шольц згадав, що ЄС пообіцяв країнам західних Балкан, що вони незабаром можуть стати його членами, багато з них наполегливо працювали для досягнення цієї мети роками, але досі не набули членства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Німеччина
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Олаф Шольц
Читайте також:
Військова допомога США
12 травня, 2022 четвер
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Дмитро Кулеба
13 травня, 2022 п'ятниця
"Путін зможе святкувати": Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
14 травня
17:14
На фото зруйнований будинок у Новгороді-Сіверському
На Чернігівщині окупанти зруйнували близько 3,5 тисяч будівель, - ОВА
16:59
евакуація гумкоридор
Із Сєвєродонецька сьогодні евакуювали 17 людей, зокрема трьох дітей
16:56
Німеччина підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
16:55
Ексклюзив
ворожа техніка
Другу добу на Попаснянському напрямку йде колона із тисячі одиниць ворожої техніки, - депутат Лисичанської міськради Шведов
16:46
Ексклюзив
нафтове ембарго для РФ
Всі можливості перерозподілу збуту енергопродуктів Росії вичерпані, — експерт з енергопитань Рябцев
16:43
евакуація
Із Попаснянської громади на Луганщині евакуювали вісьмох людей, зокрема трьох дітей, і завезли туди гумдопомогу
16:41
Херсон
Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині,- Денісова
16:34
Денис Антіпов
У бою поблизу Ізюму поліг викладач корейської мови Денис Антіпов
16:34
окупанти
Кремль збирався депортувати 2 млн українців. Діяли понад тисячу пересильних таборів, - Daily Mail
16:25
Зеленський - сенаторам США: Росія має бути офіційно визнана спонсором тероризму
16:23
маріуполь
Окупанти готують дезінформацію про дітей з Маріуполя
16:14
Веслі Кларк
Україна може уникнути сценарію довгої війни за допомогою західної зброї, - генерал армії США Веслі Кларк
16:04
Kalush
Євробачення: Kalush Orchestra заборонили зробити виступ з чітким акцентом щодо війни, - директор гурту
16:03
чатбот єВорог
287 тис. українців повідомили про окупантів через чатбот єВорог
15:47
Герман Галущенко
Споживання нафтопродуктів в Україні впало на 72%
15:44
Київ
"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто
15:36
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Заклик про допомогу рідних захисників Маріуполя до Сі Цзіньпіня - це звернення за адресою, - військовий експерт Мусієнко
15:34
У Херсоні вбили 50 цивільних, ще близько 120 людей викрала група вербувальників, - Денісова
15:33
Ігор Бакай
У Підмосков'ї затримали олігарха-втікача Бакая, - росЗМІ
15:30
Росіяни в окупованому Мелітополі привласнили завод та кар'єр, - ЗМІ
15:30
Хвостата рятувальниця Ніколь
Хвостата рятувальниця Ніколь. Історія собаки, яка "працює" в евакуаційному потязі
15:13
На фото Олена Зеленська під час зустрічі із першою леді Польщі
В евакуації у Польщі народились понад 2500 українських малюків, - Олена Зеленська
15:12
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Погрози Фінляндії та Швеції від російських чиновників — це спроба прислужити Путіну, — політолог Магда
15:12
метро
З 16 травня в Києві повертають оплату за проїзд в громадському транспорті
15:09
Ексклюзив
Кременчук обстріл
Третій ракетний удар по Кременчуку був найбільш масованим, - депутат Полтавської ОДА Процай
15:00
поранений окупант
Поранених та вбитих військових РФ з острова Зміїний відправляють до тимчасового окупованого Севастополя, - українська розвідка
14:58
арка Дружби народів
У Києві перейменували арку Дружби народів
14:48
Південна Осетія
Псевдоочільник Південної Осетії призначив "референдум" щодо приєднання до РФ. У Тбілісі відреагували
14:48
рятували євреїв
Сьогодні вшановують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
14:42
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Путіну буде важко відмовити: просимо президента Китаю Сі Цзіньпіня долучитися до порятунку бійців з Азовсталі, - брифінг рідних захисників Маріуполя
14:33
ЗСУ танк
ЗСУ перейшли в контрнаступ у районі Ізюма на Харківщині
14:22
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан намагається зберегти умови довготривалого перебування при владі, - політолог-міжнародник Воля
14:16
Посольство Румунії
Посольство Румунії повернулось до Києва
14:14
окупанти танк рф
Російського полковника Юрія Медведєва, що воював на Київщині, вбили самі ж росіяни, - Politico
14:12
Ексклюзив
Порятунок рядових Влащенко і Голованова. Як Мінкульт відбілює пул Медведчука
14:12
окупанти рф
У Росії закінчуються резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка
14:07
Частина українських біженців повертається додому з Литви
13:54
Ілон Маск
Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска
13:41
В України немає зайвих шести місяців, щоб чекати, поки Росія продовжує вбивати наших громадян, – Офіс президента про нафтове ембарго ЄС
13:33
Кінбурнська коса
Окупанти знищують унікальну Кінбурнську косу на Чорному морі, – Денісова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV