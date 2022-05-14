Вступ України до ЄС: Шольц боїться "розмиття" критеріїв для членства

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю t-online, передає Укрінформ.

"Ми будемо супроводжувати Україну на її європейському шляху. Європейська рада у Версалі щойно підтвердила це", - зазначив Шольц.

Він назвав чііткі критерії для вступу до Європейського Союзу.

За його словами, "йдеться про те, щоб критерії вступу не розмивалися, тож має бути ще зрозумілішим, що країна може стати членом ЄС, якщо вона тривалий час є ліберальною демократією і може гарантувати верховенство права та соціальну ринкову економіку".

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При цьому Шольц згадав, що ЄС пообіцяв країнам західних Балкан, що вони незабаром можуть стати його членами, багато з них наполегливо працювали для досягнення цієї мети роками, але досі не набули членства.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.