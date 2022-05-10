"Десятки тисяч українців заплатили життям за європейський вибір": Подоляк розкритикував політиків, які не хочуть надавати Україні статус кандидата на членство в ЄС
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна отримати статус кандидата на членство в Євросоюз
Про це він написав у Twitter.
"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в ЄС символічними форматами", - зазначив Подоляк.
Він наголосив, що десятки тисяч українців заплатили життями за європейський вибір, а не заради "нової серії гри в наперстки".
"Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - підсумував радник голови ОП.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.
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