"Десятки тисяч українців заплатили життям за європейський вибір": Подоляк розкритикував політиків, які не хочуть надавати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Про це він написав у Twitter.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в ЄС символічними форматами", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що десятки тисяч українців заплатили життями за європейський вибір, а не заради "нової серії гри в наперстки".

"Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - підсумував радник голови ОП.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.